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10 февраля, 08:27

Первоклассница с ОРВИ умерла на глазах у матери, которая обвинила в трагедии врачей

Жительница Челябинской области обвинила в халатности врачей, не сумевших спасти её дочь с ОРВИ

В Челябинской области халатность врачей привела к смерти восьмилетней школьницы, которая заболела ОРВИ. Историю из города Озёрска публикует SHOT.

Первоклассница умерла из-за халатности врачей в Челябинской области. Видео © Telegram / SHOT

За неделю до трагедии у первоклассницы поднялась температура, которую родители никак не могли сбить. В итоге приехавший врач назначил противовирусные и антибиотики, однако и они не помогали — девочку начало тошнить. Было решено везти её в больницу на скорой.

Всё это время беспокоящаяся мать не находила себе места, а медики требовали "не истерить" и ждать, а когда у школьницы начали неметь ноги — посоветовали просто сделать массаж. Работники медучреждения начали действовать, только когда ситуация уже вышла из-под контроля и у девочки начались судороги. Врачи стали шевелиться и откачивать её, однако оказалось слишком поздно. В итоге маленькая пациентка умерла прямо на глазах у мамы, предварительно, от отёка головного мозга, обусловленного вирусной инфекцией, и септического шока.

"Её на моих глазах откачивали очень долго, больше часа. Мой муж пришёл и тоже это видел. И на наших глазах наш ребёнок ушёл. Это безразличие... Почему никто... Почему такое безразличие? Я не знаю, как с этим жить", — рыдая, рассказывает родительница.

После смерти малышки она вышла в прямой эфир возле больницы, обвиняя врачей в халатности. Теперь медикам, которые не смогли своевременно оказать помощь девочке, грозит до четырёх лет лишения свободы. Пока дело возбуждено в отношении "неустановленного лица из числа медперсонала".

Хоронил ребёнка один отец. Его супруга со старшей дочкой сейчас в больнице. У второй девочки также диагностировали ОРВИ, а у женщины — ангину.

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Ранее похожая история произошла в Москве. Школьник скончался от мучительных осложнений из-за назначенного лечения. Врач прописала ему в дополнение к жаропонижающим лишь лекарство от лихорадочного синдрома, однако это не помогло. В итоге на скорой его забрали в реанимацию, а в больнице диагностировали двустороннюю пневмонию, сепсис, гнойное поражение костного мозга, артрит колена, сердечно-сосудистую и печёночную недостаточность.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер
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