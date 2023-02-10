Запрет на продажу табака на АЗС вызовет раздражение в обществе, считает депутат

Инициатива о продаже сигарет на заправках, с которой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, весьма неплохая. Однако, как заявил первый зампред Комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов, это новшество может вызвать раздражение в обществе. Его слова приводит RT.

"В данном случае инициатива неплохая, но она может вызвать раздражение. Люди едут на длительные расстояния, а если запретить продажу, то им придётся искать. Не факт, что это снизит уровень потребления. Я считаю, что достаточно мер принято, чтобы не пропагандировать продажу табачных изделий", — сказал он и добавил, что в целом поддерживает коллегу в вопросах борьбы с пропагандой алкоголя и табачных изделий.