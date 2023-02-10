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10 февраля, 08:09

Запрет на продажу табака на АЗС вызовет раздражение в обществе, считает депутат

Депутат Тумусов предрёк раздражение в обществе после запрета на продажу сигарет на АЗС

Инициатива о продаже сигарет на заправках, с которой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, весьма неплохая. Однако, как заявил первый зампред Комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов, это новшество может вызвать раздражение в обществе. Его слова приводит RT.

"В данном случае инициатива неплохая, но она может вызвать раздражение. Люди едут на длительные расстояния, а если запретить продажу, то им придётся искать. Не факт, что это снизит уровень потребления. Я считаю, что достаточно мер принято, чтобы не пропагандировать продажу табачных изделий", — сказал он и добавил, что в целом поддерживает коллегу в вопросах борьбы с пропагандой алкоголя и табачных изделий.

Напомним, с предложением запретить продажу табачной продукции на АЗС выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он заметил, что курение на АЗС запрещено и к тому же крайне опасно. Большинство покупателей на заправках — водители, которые продолжат движение после приобретения топлива, и курение за рулём — это весьма негативный фактор в вопросе безопасности дорожного движения, добавил депутат.

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Shutterstock

Оксана Попова
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