Запрет на продажу табака на АЗС вызовет раздражение в обществе, считает депутат
Депутат Тумусов предрёк раздражение в обществе после запрета на продажу сигарет на АЗС
Инициатива о продаже сигарет на заправках, с которой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, весьма неплохая. Однако, как заявил первый зампред Комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов, это новшество может вызвать раздражение в обществе. Его слова приводит RT.
"В данном случае инициатива неплохая, но она может вызвать раздражение. Люди едут на длительные расстояния, а если запретить продажу, то им придётся искать. Не факт, что это снизит уровень потребления. Я считаю, что достаточно мер принято, чтобы не пропагандировать продажу табачных изделий", — сказал он и добавил, что в целом поддерживает коллегу в вопросах борьбы с пропагандой алкоголя и табачных изделий.
Напомним, с предложением запретить продажу табачной продукции на АЗС выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он заметил, что курение на АЗС запрещено и к тому же крайне опасно. Большинство покупателей на заправках — водители, которые продолжат движение после приобретения топлива, и курение за рулём — это весьма негативный фактор в вопросе безопасности дорожного движения, добавил депутат.
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