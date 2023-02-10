Семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по 1 млн рублей
Власти выплатят по 1 млн рублей семьям погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Пострадавшие жильцы получат по 200–400 тысяч в зависимости от тяжести травм. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
"Для тех, кто пострадал, имеются ранения, в зависимости от тяжести будут произведены выплаты от 200 до 400 тысяч рублей на каждого человека. Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь, связанная с погребением, и выплачен на каждую семью 1 млн рублей", — рассказал глава региона журналистам.
Напомним, взрыв прогремел утром 9 февраля в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске, в результате обрушилось два подъезда. Погибло 13 человек, ещё 14 спасли из-под завалов. 10 февраля в области объявлен траур. Известно, что накануне ЧП жильцы жаловались на запах газа. Уже задержаны двое подозреваемых — сотрудники компании, которая обслуживала газовые плиты.
ТАСС / Кирилл Кухмарь