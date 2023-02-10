Семьи погибших при взрыве газа в Новосибирске получат по 1 млн рублей

Власти выплатят по 1 млн рублей семьям погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Пострадавшие жильцы получат по 200–400 тысяч в зависимости от тяжести травм. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Для тех, кто пострадал, имеются ранения, в зависимости от тяжести будут произведены выплаты от 200 до 400 тысяч рублей на каждого человека. Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь, связанная с погребением, и выплачен на каждую семью 1 млн рублей", — рассказал глава региона журналистам.