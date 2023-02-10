В Новосибирске из-под завалов дома, где произошёл взрыв газа, спасли 14 человек
Сотрудники МЧС спасли из-под завалов после взрыва газа в Новосибирске 14 человек
Сотрудники МЧС работают на месте взрыва газа в Новосибирске. Фото © ГУ МЧС России по Новосибирской области
При разборе завалов дома, обрушенного в результате взрыва газа в Новосибирске, удалось спасти 14 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Девять из них были госпитализированы.
"Удалось спасти 14 граждан, включая ребёнка, из них девять человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Напомним, утром 9 февраля в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске произошёл взрыв, в результате которого обрушилось два подъезда. Погибло 13 человек. Известно, что накануне ЧП жильцы жаловались на запах газа. Как сообщили местные власти, разрушенный дом не будут восстанавливать, всех людей переселят. 10 февраля в области объявлен траур. Также задержаны двое подозреваемых.