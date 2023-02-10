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10 февраля, 05:11

В Роттердаме заблокировали около 43 тысяч грузов, следующих в Россию и Белоруссию

На конец 2022 года в порту Роттердама было заблокировано около 43 тысяч транзитных судов, путь которых должен был завершиться в России или Белоруссии. Об этом заявил посол РФ в Нидерландах, постпред при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

"По имеющейся информации, по состоянию на конец 2022 года в порту Роттердама заблокировано около 43 тысяч транзитных грузов с пунктом назначения Россия/Белоруссия. Торговым представительством России в Нидерландах организована работа по содействию их доставке до конечного адресата. В общей сложности оказана помощь в отношении более сотни грузоотправлений", — сказал посол в беседе с РИА "Новости".

Единственное судно с российскими удобрениями уже пять месяцев идёт в Малави

Единственное судно с российскими удобрениями уже пять месяцев идёт в Малави

Как отметил Шульгин, ситуация с транспортировкой грузов между Россией и Нидерландами значительно затруднена, остановлено прямое авиасообщение, запрещены въезд на территорию ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что Москва не видит прогресса в реализации Меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта. Дипломат добавил, что российские производители и поставщики продолжают сталкиваться с блокировкой банковских платежей, высокими страховыми взносами и проблемами с доступом к портам.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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