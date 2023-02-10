NYT: Сбитый над США китайский аэростат имел оборудование для сбора данных
Сбитый в небе над США китайский аэростат был оснащён оборудованием для ведения разведки и сбора данных. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документ Госдепартамента.
Самолёты-разведчики Lockheed U-2 смогли сделать снимки шара, когда тот находился в воздухе, а их анализ показал наличие оборудования, в том числе антенн для разведывательного наблюдения. Кроме того, это оборудование не соответствовало тому, что устанавливают на борту метеорологических шаров.
Издание The Hill со ссылкой на представителя Госдепа уточнило, что эти антенны, вероятно, могли принимать сигналы и определять месторасположение объектов. Пока не известно, какие именно данные собирал аэростат. В США намерены изучить технологии объекта, однако, согласно данным Bloomberg, он имел компоненты западного производства с надписями на английском языке.
Напомним, 3 февраля Пентагон заявил об обнаружении некоего разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Позднее в Китае официально признали, что это их гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. 4 февраля в небе над штатом Южная Каролина американские военные сбили аппарат. В ответ на это власти Китая сделали Вашингтону представление и выразили решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата. При этом глава Белого дома Джо Байден уверен, что этот инцидент не ухудшит отношения двух стран.
YouTube / Guardian News