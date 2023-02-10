NYT: Сбитый над США китайский аэростат имел оборудование для сбора данных

Сбитый в небе над США китайский аэростат был оснащён оборудованием для ведения разведки и сбора данных. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документ Госдепартамента.

Самолёты-разведчики Lockheed U-2 смогли сделать снимки шара, когда тот находился в воздухе, а их анализ показал наличие оборудования, в том числе антенн для разведывательного наблюдения. Кроме того, это оборудование не соответствовало тому, что устанавливают на борту метеорологических шаров.