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10 февраля, 04:38

NYT: Сбитый над США китайский аэростат имел оборудование для сбора данных

Сбитый в небе над США китайский аэростат был оснащён оборудованием для ведения разведки и сбора данных. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документ Госдепартамента.

Самолёты-разведчики Lockheed U-2 смогли сделать снимки шара, когда тот находился в воздухе, а их анализ показал наличие оборудования, в том числе антенн для разведывательного наблюдения. Кроме того, это оборудование не соответствовало тому, что устанавливают на борту метеорологических шаров.

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Издание The Hill со ссылкой на представителя Госдепа уточнило, что эти антенны, вероятно, могли принимать сигналы и определять месторасположение объектов. Пока не известно, какие именно данные собирал аэростат. В США намерены изучить технологии объекта, однако, согласно данным Bloomberg, он имел компоненты западного производства с надписями на английском языке.

Напомним, 3 февраля Пентагон заявил об обнаружении некоего разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Позднее в Китае официально признали, что это их гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. 4 февраля в небе над штатом Южная Каролина американские военные сбили аппарат. В ответ на это власти Китая сделали Вашингтону представление и выразили решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата. При этом глава Белого дома Джо Байден уверен, что этот инцидент не ухудшит отношения двух стран.

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YouTube / Guardian News

Артур Лапсаков
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