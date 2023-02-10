Евросоюз к марту подготовит план увеличения запасов боеприпасов
Страны – члены Европейского союза подготовят к следующему саммиту ЕС, который пройдёт в марте, промышленный план увеличения запасов боеприпасов. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы посмотрели на наш запас боеприпасов. Наша идея — к саммиту в марте достичь прогресса по сотрудничеству с индустрией производства и нашей способности поставлять наши оборонные системы с боеприпасами", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе.
Кроме того, отвечая на вопрос о том, обсудили ли участники объединения предложение властей Эстонии приступить к совместным закупкам военной техники для Украины по аналогии с вакцинами от ковида, Мишель уточнил, что к таким дискуссиям они подготовлены не были.
Ранее Лайф писал, что группа конгрессменов внесла на рассмотрение "Резолюцию об усталости от Украины" с требованием к администрации президента США Джо Байдена прекратить оказывать военную и финансовую помощь Киеву. Подписи под проектом поставили 11 законодателей, а его автором выступил член Палаты представителей от республиканцев Мэтт Гетц.