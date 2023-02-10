Во Франции признали неспособность Запада бесконечно помогать Украине

Западные страны не смогут постоянно направлять миллиарды евро на поддержку Украины. Об этом в статье для газеты Le Figaro написал бывший государственный секретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш.

Он напомнил, что Запад вот уже на протяжении года направляет Киеву "ежемесячно по пять миллиардов евро помимо оружия", однако это не может продолжаться бесконечно. Лелуш уверен, что "время не обязательно играет в пользу Украины, чей ВВП упал на 35%, а инфраструктура сильно разрушена". При этом вооружения расходуются "в бешеном темпе, в неслыханных масштабах со времён Второй мировой войны".

"Но в Европе запасы пусты после 30 лет сокращения расходов на вооружения", — утверждает автор материала.

Лелуш добавил, что США начинают испытывать проблемы, связанные с производством оружия. Оборонная промышленность Штатов "не успевает перейти на рельсы военной экономики, даже несмотря на $850 млрд, выделенных Пентагону в 2023 году".