Посол Моргулов: Призывы Запада повлиять на Россию оскорбительны для Китая

Призывы стран Запада повлиять на Россию в ситуации с Украиной оскорбительны для Китая. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Он отметил, что Пекин проводит суверенную и независимую внешнюю политику.

"Призывы повлиять на Россию, мне кажется, даже оскорбительны для Пекина, поскольку Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН и проводит суверенную и независимую внешнюю политику, основанную на собственном национальном интересе, а не на рекомендациях или советах кого-либо из-за рубежа", — уточнил российский дипломат в интервью РИА "Новости".