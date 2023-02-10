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10 февраля, 02:07

Посол Моргулов: Призывы Запада повлиять на Россию оскорбительны для Китая

Призывы стран Запада повлиять на Россию в ситуации с Украиной оскорбительны для Китая. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Он отметил, что Пекин проводит суверенную и независимую внешнюю политику.

"Призывы повлиять на Россию, мне кажется, даже оскорбительны для Пекина, поскольку Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН и проводит суверенную и независимую внешнюю политику, основанную на собственном национальном интересе, а не на рекомендациях или советах кого-либо из-за рубежа", — уточнил российский дипломат в интервью РИА "Новости".

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Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден рассказал, что пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину потерей западных инвестиций в случае поддержки действий России на Украине. Глава Белого дома сообщил, что звонил китайскому лидеру летом прошлого года.

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Иван Косицын
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