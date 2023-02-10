Семья оператора Галины Хатчинс, убитой на съёмках Алеком Болдуином, подала в суд на актёра

Семья оператора Галины Хатчинс подала в суд на актёра Алека Болдуина, который обвиняется в непредумышленном убийстве украинки во время съёмок фильма "Ржавчина". Об этом сообщает телеканал СВС.

В начале февраля артисту было предъявлено уголовное обвинение в непредумышленном убийстве Хатчинс. А в октябре прошлого года Болдуин и муж погибшей женщины Мэттью Хатчинс объявили о заключении мирового соглашения по делу, связанному со стрельбой. По словам адвоката, это урегулирование не представляло интересов других членов семьи погибшей украинки. Как заявила правозащитник Глория Оллред, против Болдуина подан гражданский иск от имени родных Хатчинс — её матери Ольги Соловей, отца Анатолия Андросовича и младшей сестры Светланы Земко, которые живут на Украине.

"Для нас очевидно, что отношениям всех наших клиентов нанесён ущерб и что они не смогут наслаждаться жизнью так же, как наслаждались, когда их драгоценная Галина была жива… А мистер Болдуин даже не обратился к ним с извинениями", — сказала адвокат, добавив, что гражданская тяжба будет продолжена независимо от исхода уголовного дела.