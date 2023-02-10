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10 февраля, 00:33

Облминздрав подтвердил гибель 12 человек при взрыве газа в Новосибирске

<p>Спасатели МЧС РФ работают на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mchs54" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Новосибирской области</a></p>

Спасатели МЧС РФ работают на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске увеличилось до 12. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава. По данным ведомства, общее число пострадавших — 21 человек.

"Из них двенадцать погибли: утром 10 февраля найдены тела ещё двух женщин", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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Напомним, 9 февраля в новосибирской пятиэтажке прогремел взрыв. В результате обрушилось два подъезда. При этом накануне трагедии люди жаловались на запах газа. По словам властей региона, дом восстанавливать не будут, а людей переселят. Момент взрыва газа в доме в Новосибирске попал на камеры видеонаблюдения.

Иван Косицын
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