Компания Amazon работает над сериалом про нуарного Человека-паука

Компания Amazon ведёт работу над сериалом, главным героем которого станет нуарный Человек-паук. Однако, сообщает издание Variety, им будет не Питер Паркер.

Главным героем нового шоу станет пожилой мужчина с супергеройскими способностями, а события будут происходить в собственной нуарной вселенной. Действие картины развернётся в мрачном Нью-Йорке 1930-х годов.

Автором сценария и продюсером стал Орен Узил. В команду создателей нового проекта также вошли Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые работали над созданием анимационного фильма "Человек-паук. Через вселенные". Продолжительность сериала и дата выхода пока не называются. Также неизвестно, кто из актёров будет приглашён в проект. Кроме того, шоу пока даже не имеет названия.

Классический нуарный Человек-паук проживает в Нью-Йорке в период Великой депрессии. Суперспособности приходят к нему в тот момент, когда его кусает паук, спрятанный внутри украденного артефакта. У героя возникают видения, а затем он получает силу.