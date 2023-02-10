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9 февраля, 23:08

Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил, что направляется в пострадавшую от землетрясения Сирию

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что находится на пути в пострадавшую от землетрясения в Сирию. Об этом он написал в "Твиттере".

"Я на пути в Сирию, где ВОЗ, опираясь на нашу многолетнюю работу по всей стране, помогает оказать базовую медицинскую помощь в районах, пострадавших от недавнего землетрясения", — сообщил глава организации.

Что известно о землетрясении в Турции и Сирии

Что известно о землетрясении в Турции и Сирии

Напомним, на севере Сирии и на юге Турции в ночь на 6 февраля случилось землетрясение амплитудой 7,7, после чего последовала серия афтершоков. Согласно последним данным, жертвами в САР стали 3162 человека. Толчки спровоцировали сдвиг литосферных плит на три метра.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юлия Коновалова
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