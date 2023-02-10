Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил, что направляется в пострадавшую от землетрясения Сирию

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что находится на пути в пострадавшую от землетрясения в Сирию. Об этом он написал в "Твиттере".

"Я на пути в Сирию, где ВОЗ, опираясь на нашу многолетнюю работу по всей стране, помогает оказать базовую медицинскую помощь в районах, пострадавших от недавнего землетрясения", — сообщил глава организации.