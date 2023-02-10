Госдеп призвал просто поверить в непричастность США к взрывам на "Северных потоках"
В Госдепе вновь заявили о непричастности США к взрывам на "Северных потоках"
Власти США отрицают причастность к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" и считают свои объяснения по этой теме заслуживающими доверия. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
На вопрос журналистов о том, считает ли он заявления официального Вашингтона о непричастности к диверсиям на газопроводах вызывающими доверия на фоне расследования американского журналиста Сеймура Херша, который обвинил во взрывах руководство Штатов, Прайс уверенно заявил, что действительно так считает.
"Я полностью так считаю. И я повторяю это [ещё раз] здесь", — ответил Прайс, назвав версию Херша "совершенным и полнейшим нонсенсом".
В ходе брифинга представитель Госдепа также пытался прервать журналиста, задавшего вопрос о "Северных потоках", словами о том, что "лучше бы пропаганде не циркулировать в пресс-зале".
Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. Операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме уже опровергли данную информацию, а в МИД РФ подчеркнули, что "дело нечисто", поэтому США всячески избегают огласки расследования и не подпускают к нему Россию.
Twitter / Ned Price