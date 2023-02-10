Госдеп призвал просто поверить в непричастность США к взрывам на "Северных потоках"

Власти США отрицают причастность к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" и считают свои объяснения по этой теме заслуживающими доверия. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

На вопрос журналистов о том, считает ли он заявления официального Вашингтона о непричастности к диверсиям на газопроводах вызывающими доверия на фоне расследования американского журналиста Сеймура Херша, который обвинил во взрывах руководство Штатов, Прайс уверенно заявил, что действительно так считает.

"Я полностью так считаю. И я повторяю это [ещё раз] здесь", — ответил Прайс, назвав версию Херша "совершенным и полнейшим нонсенсом".