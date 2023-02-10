Основатель магазинов одежды Sela Остроброд утонул в машине после ДТП в Латвии
Борис Остроброд. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Основатель сети магазинов одежды Sela Борис Остроброд погиб в ДТП в Латвии. Об этом сообщил его двоюродный брат Аркадий Пекаревский.
"Трагическая случайность — ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась, и Боря утонул", — написал Пекаревский в соцсети.
Борису Остроброду было 65 лет. Похороны бизнесмена пройдут в Израиле.
Напомним, Борис Остроброд и Аркадий Пекаревский — основатели компании Sela. Сеть была открыта в 1991 году. В 2019-м её выкупила петербургская Melon Fashion Group (MFG).
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