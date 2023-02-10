Основатель магазинов одежды Sela Остроброд утонул в машине после ДТП в Латвии

Основатель сети магазинов одежды Sela Борис Остроброд погиб в ДТП в Латвии. Об этом сообщил его двоюродный брат Аркадий Пекаревский.

"Трагическая случайность — ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась, и Боря утонул", — написал Пекаревский в соцсети.

Борису Остроброду было 65 лет. Похороны бизнесмена пройдут в Израиле.

Напомним, Борис Остроброд и Аркадий Пекаревский — основатели компании Sela. Сеть была открыта в 1991 году. В 2019-м её выкупила петербургская Melon Fashion Group (MFG).