Президент ЮАР объявил в стране режим национального бедствия

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил в стране чрезвычайное положение из-за кризиса энергоснабжения. Указ об этом уже опубликован в официальном бюллетене и вступает в силу немедленно, сказал лидер государства в обращении к нации, запись которого транслировалась в "Твиттере".

"Нашей первоочередной задачей является восстановление энергетической безопасности. Мы находимся в тисках глубокого энергетического кризиса, семена которого были посеяны много лет назад. Национальный центр по борьбе с бедствиями классифицировал энергетический кризис как катастрофу. Мы объявляем режим национального бедствия, чтобы отреагировать на этот кризис и его последствия", — заявил африканский лидер.

Президент подчеркнул, что это поможет провести правительству ряд практических мер для поддержки предприятий, хранения и розничных поставок продуктов питания и развёртывания генераторов и солнечных батарей и бесперебойного энергоснабжения.