Путина заинтересовали туристические маршруты по России, на которых он ещё не бывал

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Ассоциации стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой заинтересовался туристическими маршрутами по стране, на которых он ещё не был.

Чупшева вручила главе государства книгу с лучшими туристическими маршрутами по России, помогающими лучше узнать страну.

"Это маршруты про то, как узнать свою страну, узнать регионы, познакомиться с их культурой, традициями. Я хочу вам вручить путеводитель — тут 30 маршрутов, которые были отобраны. Потрясающе интересные маршруты", — сказала глава АСИ.

Путин отметил, что много где уже был. Однако, пролистав книгу, добавил, что всё-таки не на всех маршрутах. По словам Чупшевой, эти маршруты были подготовлены совместно с региональными командами и туроператорами и уже включены в общероссийский перечень. Они проходят по 21 региону страны и ранее были объявлены победителями всероссийского проекта АСИ "Открой свою Россию".