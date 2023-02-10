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9 февраля, 21:02

Путина заинтересовали туристические маршруты по России, на которых он ещё не бывал

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Ассоциации стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой заинтересовался туристическими маршрутами по стране, на которых он ещё не был.

Чупшева вручила главе государства книгу с лучшими туристическими маршрутами по России, помогающими лучше узнать страну.

"Это маршруты про то, как узнать свою страну, узнать регионы, познакомиться с их культурой, традициями. Я хочу вам вручить путеводитель тут 30 маршрутов, которые были отобраны. Потрясающе интересные маршруты", сказала глава АСИ.

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Путин отметил, что много где уже был. Однако, пролистав книгу, добавил, что всё-таки не на всех маршрутах. По словам Чупшевой, эти маршруты были подготовлены совместно с региональными командами и туроператорами и уже включены в общероссийский перечень. Они проходят по 21 региону страны и ранее были объявлены победителями всероссийского проекта АСИ "Открой свою Россию".

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит развивать транспортную и аэродромную инфраструктуру. Российский лидер напомнил, что к концу 2023 года должна быть реконструирована инфраструктура 18 аэропортов, а в следующем году — ещё 16.

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kremlin.ru

Юлия Коновалова
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