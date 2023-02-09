Посетивший лекцию МГЕР в ДНР экс-боец ВСУ: Запад пытается поссорить народы РФ и Украины

Военнопленный ВСУ, побывавший на лекции председателя "Молодой гвардии Единой России" Антона Демидова в исправительной колонии ДНР, заявил, что считает неправильными происходящие в его стране события и попытку других государств вмешаться в "славянский мир".

Пленный военнослужащий ВСУ поделился впечатлениями от просветительской лекции, проведённой "Молодой гвардией Единой России". Видео © Telegram / "Молодая гвардия"

"То, что происходит в данный момент в мире, в стране, — это очень неправильно, как я думаю, потому что знаю, как другие страны пытаются влезть в наш "славянский мир", разругать наши народы, и поэтому вся вот эта националистическая вражда, которая происходит, — мы хотим просто от этого всего избавиться", — рассказал военнопленный на видео, опубликованном в телеграм-канале МГЕР.

Председатель МГЕР Демидов объяснил, что целью встречи стало напоминание о единстве народов, об общей истории, в том числе — Победе в Великой Отечественной войне, которая ковалась дедами и прадедами в борьбе с нацизмом. Также он рассказал военнопленным о гуманитарной миссии "Молодой гвардии" и "Волонтёрской роты" на новых российских территориях.

По итогам просветительской лекции бывшие бойцы ВСУ выразили готовность вступить в ряды Вооружённых сил РФ и внести свой вклад в борьбу с нацизмом.