Посетивший лекцию МГЕР в ДНР экс-боец ВСУ: Запад пытается поссорить народы РФ и Украины
Военнопленный ВСУ, побывавший на лекции председателя "Молодой гвардии Единой России" Антона Демидова в исправительной колонии ДНР, заявил, что считает неправильными происходящие в его стране события и попытку других государств вмешаться в "славянский мир".
Пленный военнослужащий ВСУ поделился впечатлениями от просветительской лекции, проведённой "Молодой гвардией Единой России". Видео © Telegram / "Молодая гвардия"
"То, что происходит в данный момент в мире, в стране, — это очень неправильно, как я думаю, потому что знаю, как другие страны пытаются влезть в наш "славянский мир", разругать наши народы, и поэтому вся вот эта националистическая вражда, которая происходит, — мы хотим просто от этого всего избавиться", — рассказал военнопленный на видео, опубликованном в телеграм-канале МГЕР.
Председатель МГЕР Демидов объяснил, что целью встречи стало напоминание о единстве народов, об общей истории, в том числе — Победе в Великой Отечественной войне, которая ковалась дедами и прадедами в борьбе с нацизмом. Также он рассказал военнопленным о гуманитарной миссии "Молодой гвардии" и "Волонтёрской роты" на новых российских территориях.
По итогам просветительской лекции бывшие бойцы ВСУ выразили готовность вступить в ряды Вооружённых сил РФ и внести свой вклад в борьбу с нацизмом.
А ранее пленные украинские солдаты пожаловались, что командование ВСУ их кинуло на линии соприкосновения. По словам одного из военнопленных, Николая Пономаренко, своих командиров он даже не видел, потому что те находились "где-то в Славянске", а из батальонных командиров он никого не знал.
Telegram / "Молодая Гвардия"