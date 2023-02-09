В Госдуме согласились с оценкой Путина о потенциале российских брендов

Тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ходе встречи с наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ), созвучны с проектом "Выбирай своё", заявил Лайфу депутат, заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Морозов.

"Как и сказал Владимир Владимирович, у наших брендов есть потенциал. Я это вижу, когда бываю на своей малой родине и в других регионах по поручению партии. Им нужно только немного помочь, дать "спасательный круг", или, как мы называем сейчас, "партийный зонтик", чтобы они смогли сохранить своё дело и воспользоваться всеми возможностями, которые перед ними открываются", — заметил он.

Депутат сравнил процесс достижения технологического суверенитета с двухполосной дорогой, где на одной стороне стоит бизнес, а на другой — государство. Так, ещё в 2019 году по поручению Путина была создана платформа "За бизнес", которая поспособствовала продвижению бизнес-идей и создала дополнительные возможности для ведения такой деятельности.

Более того, в ходе встречи президент заявил о необходимости подготовки в стране специалистов по управлению беспилотниками. По словам Морозова, сегодня перед Россией стоит задача по созданию отрасли беспилотной авиации и для этого есть всё, кроме кадров.

"Необходимо в каждом регионе создавать инфраструктуру для подготовки специалистов по управлению БПЛА. Как когда-то мы обучали население компьютерной грамотности, так и сегодня необходимо дать людям возможность пройти такое обучение", — добавил он.