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Регион
Опубликовано 9 февраля 2023, 22:41
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В Госдуме согласились с оценкой Путина о потенциале российских брендов

Депутат Морозов поддержал мнение Путина о потенциале отечественного производства

Тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ходе встречи с наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ), созвучны с проектом "Выбирай своё", заявил Лайфу депутат, заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Морозов.

"Как и сказал Владимир Владимирович, у наших брендов есть потенциал. Я это вижу, когда бываю на своей малой родине и в других регионах по поручению партии. Им нужно только немного помочь, дать "спасательный круг", или, как мы называем сейчас, "партийный зонтик", чтобы они смогли сохранить своё дело и воспользоваться всеми возможностями, которые перед ними открываются", заметил он.

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Депутат сравнил процесс достижения технологического суверенитета с двухполосной дорогой, где на одной стороне стоит бизнес, а на другой — государство. Так, ещё в 2019 году по поручению Путина была создана платформа "За бизнес", которая поспособствовала продвижению бизнес-идей и создала дополнительные возможности для ведения такой деятельности.

Более того, в ходе встречи президент заявил о необходимости подготовки в стране специалистов по управлению беспилотниками. По словам Морозова, сегодня перед Россией стоит задача по созданию отрасли беспилотной авиации и для этого есть всё, кроме кадров.

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"Необходимо в каждом регионе создавать инфраструктуру для подготовки специалистов по управлению БПЛА. Как когда-то мы обучали население компьютерной грамотности, так и сегодня необходимо дать людям возможность пройти такое обучение", добавил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что отечественные бренды должны стать для России предметом национальной гордости. По его словам, для этого их следует продвигать на зарубежные рынки.

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kremlin.ru

Матвей Константинов
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