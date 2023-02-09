Число погибших при землетрясении в Турции превысило 17 тысяч
Турецкий город Хатай после землетрясения. Обложка © t.me / mchs_official
Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 17 тысяч, ранено свыше 70 тысяч человек. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
"По состоянию на 20:50 число погибших в результате землетрясения составило 17 134 человека, число раненых — 70 347 человек", — говорится в сообщении.
Кроме того, более 30 тысяч человек переселили из регионов бедствия в другие районы страны.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции случилось мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. От разрушительной силы также пострадали жители Сирии, там сейчас работают российские военные, которые спустя два дня спасли мужчину из-под завалов в Алеппо. Толчки спровоцировали сдвиг литосферных плит на три метра. "Роскосмос" показал спутниковый снимок с последствиями землетрясения в Турции.