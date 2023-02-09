Число погибших при землетрясении в Турции превысило 17 тысяч

Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 17 тысяч, ранено свыше 70 тысяч человек. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

"По состоянию на 20:50 число погибших в результате землетрясения составило 17 134 человека, число раненых — 70 347 человек", — говорится в сообщении.