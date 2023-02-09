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9 февраля, 18:50

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 17 тысяч

<p>Турецкий город Хатай после землетрясения. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/7185" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mchs_official</a></p>

Турецкий город Хатай после землетрясения. Обложка © t.me / mchs_official

Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 17 тысяч, ранено свыше 70 тысяч человек. Об этом сообщило управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

"По состоянию на 20:50 число погибших в результате землетрясения составило 17 134 человека, число раненых — 70 347 человек", — говорится в сообщении.

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Кроме того, более 30 тысяч человек переселили из регионов бедствия в другие районы страны.

Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции случилось мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. От разрушительной силы также пострадали жители Сирии, там сейчас работают российские военные, которые спустя два дня спасли мужчину из-под завалов в Алеппо. Толчки спровоцировали сдвиг литосферных плит на три метра. "Роскосмос" показал спутниковый снимок с последствиями землетрясения в Турции.

Иван Косицын
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