"Пришло моё время": Бывшая любовница Гуфа угрожает суицидом в прямом эфире

Скандальная участница "Дома-2" и бывшая любовница рэпера Гуфа — Яна Шевцова — опубликовала в соцсетях пугающие сторис, в которых рассказала подписчикам о недавних попытках суицида. По словам блогерши, она "не хочет устраивать шоу, поэтому выходить в эфир уже не будет".







Больше всего фанатов тревожит её последнее сообщение о том, что она собирается "дойти до конца". Подписчики бывшей любовницы Гуфа искренне переживают за девушку и советуют ей одуматься. Читатели хотят достучаться до блогерши, пытаясь объяснить, что таким решением она навсегда оставит сиротой свою маленькую дочку.