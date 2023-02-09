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9 февраля, 18:49

"Пришло моё время": Бывшая любовница Гуфа угрожает суицидом в прямом эфире

Бывшая любовница Гуфа Яна Шевцова угрожает самоубийством в прямом эфире

<p>Яна Шевцова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_insla</p>

Яна Шевцова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_insla

Скандальная участница "Дома-2" и бывшая любовница рэпера Гуфа — Яна Шевцова — опубликовала в соцсетях пугающие сторис, в которых рассказала подписчикам о недавних попытках суицида. По словам блогерши, она "не хочет устраивать шоу, поэтому выходить в эфир уже не будет".

  • Скриншот из трансляции. Фото © t.me / SuperRu
    Скриншот из трансляции. Фото © t.me / SuperRu
  • Сообщение Шевцовой в сторис. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_shevtsova__
    Сообщение Шевцовой в сторис. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_shevtsova__
  • Прощальные сторис Шевцовой с угрозами. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_shevtsova__
    Прощальные сторис Шевцовой с угрозами. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_shevtsova__

Скриншот из трансляции. Фото © t.me / SuperRu

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Больше всего фанатов тревожит её последнее сообщение о том, что она собирается "дойти до конца". Подписчики бывшей любовницы Гуфа искренне переживают за девушку и советуют ей одуматься. Читатели хотят достучаться до блогерши, пытаясь объяснить, что таким решением она навсегда оставит сиротой свою маленькую дочку.

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Отметим, что это не первый раз, когда Шевцова показывает аудитории кровавые фотографии. Летом 2021 года экс-любовница Гуфа в слезах записала видео, показав, как ей в кровь разбил лицо близкий человек.

Ирина Фальке
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