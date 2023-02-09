"Пришло моё время": Бывшая любовница Гуфа угрожает суицидом в прямом эфире
Бывшая любовница Гуфа Яна Шевцова угрожает самоубийством в прямом эфире
Яна Шевцова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yana_insla
Скандальная участница "Дома-2" и бывшая любовница рэпера Гуфа — Яна Шевцова — опубликовала в соцсетях пугающие сторис, в которых рассказала подписчикам о недавних попытках суицида. По словам блогерши, она "не хочет устраивать шоу, поэтому выходить в эфир уже не будет".
Больше всего фанатов тревожит её последнее сообщение о том, что она собирается "дойти до конца". Подписчики бывшей любовницы Гуфа искренне переживают за девушку и советуют ей одуматься. Читатели хотят достучаться до блогерши, пытаясь объяснить, что таким решением она навсегда оставит сиротой свою маленькую дочку.
Отметим, что это не первый раз, когда Шевцова показывает аудитории кровавые фотографии. Летом 2021 года экс-любовница Гуфа в слезах записала видео, показав, как ей в кровь разбил лицо близкий человек.
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