От болезней и для похудения: В Роспотребнадзоре раскрыли пользу домашнего варенья

Приготовленное в домашних условиях варенье не содержит никаких химических добавок. Более того, оно защищает от многих болезней, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Чаще всего варенье готовят из фруктов и ягод, а они, как известно, настоящий кладезь витаминов и макро- и микроэлементов. Вопрос только в том, насколько хорошо полезные вещества сохраняются при тепловой обработке. Более-менее устойчив витамин А. Термостабильны витамины группы В, особенно в кислой среде. Небольшая их часть при кипячении, конечно, распадается, но основное количество сохраняется, так что польза варенья в виде этих витаминов всё-таки есть. Остаётся и витамин Е", — отметили в ведомстве.

Эксперты Роспотребнадзора добавили, что сильно разрушается аскорбиновая кислота. Однако если бросить фрукты и ягоды в уже кипящую воду, то можно уменьшить её потерю. Почти не изменяется при варке клетчатка, которая стимулирует работу кишечника и абсорбирует вредные вещества. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не кипятить продукты по несколько раз, чтобы сохранить больше витаминов. Действенный способ — просто перетереть фрукты и ягоды с сахаром.

Эксперты обратили внимание на пользу малинового варенья при простудах, гриппе и ангине. Эта ягода также обладает жаропонижающим свойством за счёт наличия в ней салициловой кислоты. Рекордсменом по содержанию аскорбиновой и фруктовых кислот считается смородиновое варенье. Его рекомендуется есть для поддержания иммунитета, а также для укрепления сосудов. Особенно полезным такое варенье окажется для людей, у которых наблюдается кровоточивость слизистых оболочек.

Кроме того, противовоспалительными свойствами обладает вишнёвое варенье. Его употребление повысит уровень гемоглобина в крови и поддержит работу сердечной мышцы. Для тех, кто хочет похудеть, подойдёт варенье из тыквы. В этом продукте содержится редкий витамин Т (карнитин), который улучшает обмен жиров в организме. Также в Роспотребнадзоре напомнили, что любое варенье содержит большое количество сахара. Поэтому людям с ожирением, сахарным диабетом и детям до пяти лет нужно ограничивать его потребление. Специалисты советуют добавлять минимум сахара при приготовлении варенья или заменять его на альтернативные подсластители натурального происхождения.