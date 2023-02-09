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9 февраля, 18:30

Король Карл III снял обувь при входе в мечеть и развеселил британцев дырявым носком

<p>Носок Карла III. Фото © Getty Images / EDDIE MULHOLLAND / POOL / AFP </p>

Носок Карла III. Фото © Getty Images / EDDIE MULHOLLAND / POOL / AFP

Читателей британского The Telegraph развеселила дырка в носке короля Карла III, замеченная во время посещения тем мечети. Как пошутили журналисты, неприятие монархом модных тенденций было известно и ранее, однако, может быть, его помощники посоветуют приобрести новую пару носков.

"Даже у короля Соединённого Королевства есть дырка в носке", пошутил один из комментаторов.

"Это так жизненно... Моё уважение королю", отметил другой.

"Это хотя бы доказывает, что он такой же, как и мы", подметил ещё один.

"Он человек из народа и настоящий глоток свежего воздуха", пошутил юзер.

"Дороговизна жизни!" — сыронизировал комментатор.

"Быть не может, чтобы он не знал о дырке. Сплошной театр", допустил последний.

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А ранее стало известно, что британская группа Spice Girls может выступить в легендарном составе, включая Викторию Бекхэм, на коронации Карла III, которая состоится 6 мая 2023 года.

Матвей Константинов
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