Король Карл III снял обувь при входе в мечеть и развеселил британцев дырявым носком
Носок Карла III. Фото © Getty Images / EDDIE MULHOLLAND / POOL / AFP
Читателей британского The Telegraph развеселила дырка в носке короля Карла III, замеченная во время посещения тем мечети. Как пошутили журналисты, неприятие монархом модных тенденций было известно и ранее, однако, может быть, его помощники посоветуют приобрести новую пару носков.
"Даже у короля Соединённого Королевства есть дырка в носке", — пошутил один из комментаторов.
"Это так жизненно... Моё уважение королю", — отметил другой.
"Это хотя бы доказывает, что он такой же, как и мы", — подметил ещё один.
"Он человек из народа и настоящий глоток свежего воздуха", — пошутил юзер.
"Дороговизна жизни!" — сыронизировал комментатор.
"Быть не может, чтобы он не знал о дырке. Сплошной театр", — допустил последний.
А ранее стало известно, что британская группа Spice Girls может выступить в легендарном составе, включая Викторию Бекхэм, на коронации Карла III, которая состоится 6 мая 2023 года.
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