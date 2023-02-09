Король Карл III снял обувь при входе в мечеть и развеселил британцев дырявым носком

Читателей британского The Telegraph развеселила дырка в носке короля Карла III, замеченная во время посещения тем мечети. Как пошутили журналисты, неприятие монархом модных тенденций было известно и ранее, однако, может быть, его помощники посоветуют приобрести новую пару носков.

"Даже у короля Соединённого Королевства есть дырка в носке", — пошутил один из комментаторов.

"Это так жизненно... Моё уважение королю", — отметил другой.

"Это хотя бы доказывает, что он такой же, как и мы", — подметил ещё один.

"Он человек из народа и настоящий глоток свежего воздуха", — пошутил юзер.

"Дороговизна жизни!" — сыронизировал комментатор.

"Быть не может, чтобы он не знал о дырке. Сплошной театр", — допустил последний.