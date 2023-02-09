Сотрудник МЧС рассказал об ужасе при обнаружении детских вещей и игрушек под завалами в Турции

Сотрудник МЧС РФ из отряда "Центроспас" рассказал Лайфу об устранении последствий серии смертельных землетрясений в Турции. Российские спасатели продолжают работу по разбору завалов и эвакуации жителей в зоне бедствия.

Группа из "Центроспаса" ликвидирует завалы в городе Кахраманмараш, там разбит российский аэромобильный госпиталь. По словам нашего собеседника, уникальное оборудование есть только у них, все остальные прибыли на место с обычными инструментами.

Обломки двух многоэтажек в турецком Кахраманмараше. Фото © LIFE

"Мы подготавливаем для них площадки и говорим: "Гребите!" Эти две кучки — это два десятиэтажных дома. Они сложились, как карточные, люди даже не успели среагировать. Как спали на кроватях, так мы их и находим. Но находим и живых. Значит, не зря приехали", — говорит он.

По словам спасателя, бригады работают без перерыва, чтобы успеть спасти как можно больше жизней.