Сотрудник МЧС рассказал об ужасе при обнаружении детских вещей и игрушек под завалами в Турции
Сотрудник МЧС признался, что им невыносимо находить под обломками в Турции детские вещи
Сотрудник МЧС РФ из отряда "Центроспас" рассказал Лайфу об устранении последствий серии смертельных землетрясений в Турции. Российские спасатели продолжают работу по разбору завалов и эвакуации жителей в зоне бедствия.
Группа из "Центроспаса" ликвидирует завалы в городе Кахраманмараш, там разбит российский аэромобильный госпиталь. По словам нашего собеседника, уникальное оборудование есть только у них, все остальные прибыли на место с обычными инструментами.
Обломки двух многоэтажек в турецком Кахраманмараше. Фото © LIFE
"Мы подготавливаем для них площадки и говорим: "Гребите!" Эти две кучки — это два десятиэтажных дома. Они сложились, как карточные, люди даже не успели среагировать. Как спали на кроватях, так мы их и находим. Но находим и живых. Значит, не зря приехали", — говорит он.
По словам спасателя, бригады работают без перерыва, чтобы успеть спасти как можно больше жизней.
"Это чудо, что они живы, когда на улице ночью минус четыре. Самое ужасное, когда среди обломков попадаются детские вещи и игрушки. Понимаешь, что здесь была детская и можно обнаружить ребёнка", — признался он.
Напомним, для ликвидации последствий после мощнейшего землетрясения магнитудой 7,7 на территории Турции и Сирии на место прибыли отряды российских спасателей. Число погибших в Турции на данный момент превысило 16 тысяч, количество пострадавших — 66 132. В Сирии свыше 3 тысяч погибших и более 5 тысяч пострадавших. Толчки спровоцировали сдвиг литосферных плит на три метра.
LIFE