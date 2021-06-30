НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экс-любовница Гуфа в слезах записала видео, показав, как ей в кровь разбил лицо близкий человек

Экс-участница "Дома-2" и бывшая любовница рэпера Гуфа наслаждалась семейным счастьем после череды скандалов, которые сопровождали её на каждом шагу. Однако в жизни девушки снова произошли негативные перемены.

30 июня, 12:32

Фото © Instagram / yana_shevtsova___sv__

Яна Шевцова в слезах записала серию инстаграм-сториз, где предстала с окровавленным лицом. Девушка рассказала, что у неё сильно рассечена бровь и ей нужна помощь медиков. При этом ей пришлось укачивать маленькую дочку.

Наверное, зашивать всё придётся. Очень большое рассечение на брови. <...> У меня давление 210 на 160. Ребёнок, слава богу, уснул

Яна Шевцова

Видео © Instagram / yana_shevtsova___sv__

Сначала Яна не объяснила, как именно получила травму. Однако девушка показала скрины переписки, где ей советовали вызвать адвоката и полицейских.

Фото © Instagram / yana_shevtsova___sv__

Фото © Instagram / yana_shevtsova___sv__

В итоге экс-возлюбленная Гуфа не дождалась врачей и сама поехала в больницу, где ей оказали помощь и наложили швы. После девушка всё же приоткрыла завесу тайны, признавшись, что рану ей нанёс близкий человек. Яна заявила, что собирается обратиться в полицию.

Фото © Instagram / yana_shevtsova___sv__

Фото © Instagram / yana_shevtsova___sv__

Стоит отметить, что в 2019 году в Екатеринбурге 19-летняя Шевцова вышла замуж за бизнесмена Виктора Мясникова, которому в марте 2021-го родила дочку. Девушка периодически выкладывала нежные совместные фото, а в профиле указала, что "замужем за лучшим мужчиной". Ранее она признавалась, что возлюбленного не пугает её скандальная биография. "Жениха не смущает моё тёмное прошлое: он говорит, что любит и всё, что было до него, его не интересует", — делилась девушка. Однако после "кровавой сториз" Яна указала, что супруга "уже нет".

Фото © Instagram / yana_shevtsova___sv__ / m_aleficent_a

Фото © Instagram / yana_shevtsova___sv__ / m_aleficent_a

Неоднозначных моментов в биографии Яны действительно много. Напомним, что Шевцова заявляла, что беременна от Гуфа, который, услышав такое, лишь сильно её обругал. На "Доме-2" девушку обвинили в распространении СПИДа, потом же она признавалась, что рассматривает вариант заняться эскорт-услугами.

Фанаты верили в идеальную внешность девушки Гуфа, но снимки без ретуши вернули их с небес на землю

Фанаты верили в идеальную внешность девушки Гуфа, но снимки без ретуши вернули их с небес на землю

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Фанаты верили в идеальную внешность девушки Гуфа, но снимки без ретуши вернули их с небес на землю

сегодня в 07:02

"Мне не нужна жалость": Бородина записала пронзительное обращение по поводу её предстоящего развода

вчера в 10:43

21-летняя воспитательница утонула под Казанью, оставив друзьям видео, которое стало пророческим

сегодня в 12:43
Life

Путин о льготной ипотеке: Разве лучше бы было этого не делать?

сегодня в 12:44

Путин рассказал о состоянии федеральных и региональных дорог в России

сегодня в 12:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1