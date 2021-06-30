Экс-любовница Гуфа в слезах записала видео, показав, как ей в кровь разбил лицо близкий человек

Яна Шевцова в слезах записала серию инстаграм-сториз, где предстала с окровавленным лицом. Девушка рассказала, что у неё сильно рассечена бровь и ей нужна помощь медиков. При этом ей пришлось укачивать маленькую дочку.

Наверное, зашивать всё придётся. Очень большое рассечение на брови. <...> У меня давление 210 на 160. Ребёнок, слава богу, уснул Яна Шевцова

Видео © Instagram / yana_shevtsova___sv__

Сначала Яна не объяснила, как именно получила травму. Однако девушка показала скрины переписки, где ей советовали вызвать адвоката и полицейских.

Фото © Instagram / yana_shevtsova___sv__

В итоге экс-возлюбленная Гуфа не дождалась врачей и сама поехала в больницу, где ей оказали помощь и наложили швы. После девушка всё же приоткрыла завесу тайны, признавшись, что рану ей нанёс близкий человек. Яна заявила, что собирается обратиться в полицию.

Фото © Instagram / yana_shevtsova___sv__

Стоит отметить, что в 2019 году в Екатеринбурге 19-летняя Шевцова вышла замуж за бизнесмена Виктора Мясникова, которому в марте 2021-го родила дочку. Девушка периодически выкладывала нежные совместные фото, а в профиле указала, что "замужем за лучшим мужчиной". Ранее она признавалась, что возлюбленного не пугает её скандальная биография. "Жениха не смущает моё тёмное прошлое: он говорит, что любит и всё, что было до него, его не интересует", — делилась девушка. Однако после "кровавой сториз" Яна указала, что супруга "уже нет".