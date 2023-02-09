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9 февраля, 19:20

Зеленский появился в эфире польского ТВ в несуществующей должности

Польский телеканал TVP подписал Зеленского как "президента Великобритании"

<p>Владимир Зеленский появился в эфире польского телеканала с неправильной должностью. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Gerashchenko_en" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gerashchenko_en</a></p>

Владимир Зеленский появился в эфире польского телеканала с неправильной должностью. Обложка © Twitter / Gerashchenko_en

Украинский лидер Владимир Зеленский появился в эфире польского телеканала TVP Info в новой руководящей должности. Его подписали как "президента Великобритании". Кадр из эфира опубликовал в "Твиттере" советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

В новостном сюжете показали выступление Зеленского в Лондоне перед членами британского парламента. Однако в титре поляки обозначили его в несуществующей должности. Соединённое Королевство является конституционной монархией, и руководящие функции в стране исполняет премьер-министр.

"Тем временем польское телевидение повысило Зеленского до президента Великобритании", — указал Геращенко в Twitter.

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Ранее Зеленский впервые с начала специальной военной операции прилетел в Лондон для визита к королю Великобритании Карлу III. Однако публика обратила внимание на неподобающий наряд президента Украины — всем известную зелёную толстовку и такие же спортивные штаны. "Неприличный лук" главы Незалежной уже прокомментировал представитель Дома Романовых.

Ирина Фальке
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