Зеленский появился в эфире польского ТВ в несуществующей должности
Польский телеканал TVP подписал Зеленского как "президента Великобритании"
Владимир Зеленский появился в эфире польского телеканала с неправильной должностью. Обложка © Twitter / Gerashchenko_en
Украинский лидер Владимир Зеленский появился в эфире польского телеканала TVP Info в новой руководящей должности. Его подписали как "президента Великобритании". Кадр из эфира опубликовал в "Твиттере" советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
В новостном сюжете показали выступление Зеленского в Лондоне перед членами британского парламента. Однако в титре поляки обозначили его в несуществующей должности. Соединённое Королевство является конституционной монархией, и руководящие функции в стране исполняет премьер-министр.
"Тем временем польское телевидение повысило Зеленского до президента Великобритании", — указал Геращенко в Twitter.
Ранее Зеленский впервые с начала специальной военной операции прилетел в Лондон для визита к королю Великобритании Карлу III. Однако публика обратила внимание на неподобающий наряд президента Украины — всем известную зелёную толстовку и такие же спортивные штаны. "Неприличный лук" главы Незалежной уже прокомментировал представитель Дома Романовых.