Зеленский появился в эфире польского ТВ в несуществующей должности

Украинский лидер Владимир Зеленский появился в эфире польского телеканала TVP Info в новой руководящей должности. Его подписали как "президента Великобритании". Кадр из эфира опубликовал в "Твиттере" советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

В новостном сюжете показали выступление Зеленского в Лондоне перед членами британского парламента. Однако в титре поляки обозначили его в несуществующей должности. Соединённое Королевство является конституционной монархией, и руководящие функции в стране исполняет премьер-министр.

"Тем временем польское телевидение повысило Зеленского до президента Великобритании", — указал Геращенко в Twitter.