Тарасенко стал партнёром Панарина

Клуб Национальной хоккейной лиги "Сент-Луиз Блюз" обменяет россиянина Владимира Тарасенко в "Нью-Йорк Рейнджерс". Информацию, которую изначально сообщил журналист Фрэнк Серавалли, уже подтвердили в обоих командах.

Договор хоккеиста с "Сент-Луисом" с зарплатой 7,5 млн долларов рассчитан до конца сезона 2022/23. В 38 играх нынешнего регулярного чемпионата форвард набрал 29 очков (10 голов и 19 передач) при показателе полезности "-18".

Тарасенко обменян в "Рейнджерс". Фото © Twitter / New York Rangers

Сейчас в "Рейнджерс" играют три россиянина: вратарь Игорь Шестёркин, нападающие Артемий Панарин и Виталий Кравцов.