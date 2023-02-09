Тарасенко стал партнёром Панарина
Клуб НХЛ "Сент-Луис" обменял Владимира Тарасенко в "Рейнджерс"
Клуб Национальной хоккейной лиги "Сент-Луиз Блюз" обменяет россиянина Владимира Тарасенко в "Нью-Йорк Рейнджерс". Информацию, которую изначально сообщил журналист Фрэнк Серавалли, уже подтвердили в обоих командах.
Договор хоккеиста с "Сент-Луисом" с зарплатой 7,5 млн долларов рассчитан до конца сезона 2022/23. В 38 играх нынешнего регулярного чемпионата форвард набрал 29 очков (10 голов и 19 передач) при показателе полезности "-18".
Тарасенко обменян в "Рейнджерс". Фото © Twitter / New York Rangers
Сейчас в "Рейнджерс" играют три россиянина: вратарь Игорь Шестёркин, нападающие Артемий Панарин и Виталий Кравцов.
Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн призвал уважать выбор россиянина Ивана Проворова, отказавшегося поддерживать ЛГБТ. Вместе с тем Беттмэн подчеркнул, что НХЛ выступает за инклюзивность как в спорте, так и в жизни, но считает обязательным уважать собственный выбор каждого игрока.
Спорт
Twitter / Vladimir Tarasenko