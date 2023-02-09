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9 февраля, 19:13

Тарасенко стал партнёром Панарина

Клуб НХЛ "Сент-Луис" обменял Владимира Тарасенко в "Рейнджерс"

Клуб Национальной хоккейной лиги "Сент-Луиз Блюз" обменяет россиянина Владимира Тарасенко в "Нью-Йорк Рейнджерс". Информацию, которую изначально сообщил журналист Фрэнк Серавалли, уже подтвердили в обоих командах.

Договор хоккеиста с "Сент-Луисом" с зарплатой 7,5 млн долларов рассчитан до конца сезона 2022/23. В 38 играх нынешнего регулярного чемпионата форвард набрал 29 очков (10 голов и 19 передач) при показателе полезности "-18".

Тарасенко обменян в "Рейнджерс". Фото © Twitter / New York Rangers

Тарасенко обменян в "Рейнджерс". Фото © Twitter / New York Rangers

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Сейчас в "Рейнджерс" играют три россиянина: вратарь Игорь Шестёркин, нападающие Артемий Панарин и Виталий Кравцов.

Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн призвал уважать выбор россиянина Ивана Проворова, отказавшегося поддерживать ЛГБТ. Вместе с тем Беттмэн подчеркнул, что НХЛ выступает за инклюзивность как в спорте, так и в жизни, но считает обязательным уважать собственный выбор каждого игрока.

Обложка ©

Twitter / Vladimir Tarasenko

Артур Лапсаков
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