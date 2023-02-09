Словакия бесплатно получит от Германии две системы ПВО за поддержку Украины

Пресс-секретарь Минобороны Словакии Мартина Какашчикова заявила, что Германия бесплатно и на безвозвратной основе передаст Братиславе два комплекса систем противовоздушной обороны малой дальности Mantis для обеспечения безопасности на восточной границе с Украиной.

"Германия поставит в Словакию бесплатно и на постоянной основе две стационарных системы ПВО малой дальности Mantis, которые помогут усилить защиту восточной границы республики с Украиной", — заявила представитель ведомства.

В свою очередь, глава министра обороны республики Ярослав Надь отметил высокое качество систем Mantis. По его словам, Германия предоставит Словакии два комплекта систем Mantis на общую сумму 120 миллионов евро. Надь также подчеркнул, что передача Братиславе этой военной техники является оценкой вклада Словакии в поддержку Украины.