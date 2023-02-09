Устроившие драку с молотками в школе Челябинска подростки заступались за друга

Подростки, устроившие массовую драку в школе Челябинска с двумя уроженцами Таджикистана, хотели заступиться за своего друга, над которым те регулярно издевались. Об этом сообщил источник Лайфа.

Молодые люди, увлекающиеся идеологией скинхедов, позиционируют себя как антифа, то есть выступающие против межнациональных конфликтов. Согласно их словам, они лишь хотели заступиться за приятеля, которого обижали два ученика. Кроме того, издевательствам подвергались и другие школьники.

В результате один из школьников сейчас находится в отделении нейрохирургии с черепно-мозговой травмой и сотрясением. С таким же диагнозом в больницу попал и его приятель-девятиклассник. Ещё одному пострадавшему медики скорой оказали помощь на месте, он долечивает ушибы дома.

В настоящее время правоохранители проверяют избитого подростка и его друзей на предмет "противоправных действий на территории одного из районов Челябинска". По предварительным данным, они занимались "гоп-стопом" и оскорбляли сверстников. Из-за этого и произошла драка на территории школы.