Роналду оформил покер за "Аль-Наср"
Роналду забил четыре гола за "Аль-Наср" в матче чемпионата Саудовской Аравии
Нападающий Криштиану Роналду оформил покер за клуб "Аль-Наср" в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Команда звёздного португальца играла в гостях против клуба "Аль-Вахда" и победила со счётом 4:0.
Первый раз Роналду поразил ворота соперника на 21-й минуте. Этот гол стал первым для 38-летнего футболиста с игры в официальных матчах за саудовский клуб. После этого он отличился ещё трижды.
Теперь на счету Роналду 502 гола в национальных чемпионатах. Больше всего он забивал за мадридский "Реал".
Напомним, Криштиану Роналду стал игроком ФК "Аль-Наср" в начале этого года. Ранее футболист уже забил первый гол за саудовский клуб в официальном матче. Португалец отличился на 90-й минуте матча национального чемпионата против клуба "Аль-Фатех". Роналду отметился точным ударом с пенальти.
Twitter / AlNassrFC_EN