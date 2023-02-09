Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 февраля, 20:42

Роналду оформил покер за "Аль-Наср"

Роналду забил четыре гола за "Аль-Наср" в матче чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий Криштиану Роналду оформил покер за клуб "Аль-Наср" в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Команда звёздного португальца играла в гостях против клуба "Аль-Вахда" и победила со счётом 4:0.

Первый раз Роналду поразил ворота соперника на 21-й минуте. Этот гол стал первым для 38-летнего футболиста с игры в официальных матчах за саудовский клуб. После этого он отличился ещё трижды.

Футболку Роналду продали за 200 тысяч евро на торгах в помощь пострадавшим в Турции

Футболку Роналду продали за 200 тысяч евро на торгах в помощь пострадавшим в Турции

Теперь на счету Роналду 502 гола в национальных чемпионатах. Больше всего он забивал за мадридский "Реал".

Напомним, Криштиану Роналду стал игроком ФК "Аль-Наср" в начале этого года. Ранее футболист уже забил первый гол за саудовский клуб в официальном матче. Португалец отличился на 90-й минуте матча национального чемпионата против клуба "Аль-Фатех". Роналду отметился точным ударом с пенальти.

Роналду описал эмоции после первого забитого гола за "Аль-Наср"

Роналду описал эмоции после первого забитого гола за "Аль-Наср"

Обложка ©

Twitter / AlNassrFC_EN

Иван Косицын
  • Новости
  • Криштиану Роналду
  • Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров