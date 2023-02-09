Роналду оформил покер за "Аль-Наср"

Нападающий Криштиану Роналду оформил покер за клуб "Аль-Наср" в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Команда звёздного португальца играла в гостях против клуба "Аль-Вахда" и победила со счётом 4:0.

Первый раз Роналду поразил ворота соперника на 21-й минуте. Этот гол стал первым для 38-летнего футболиста с игры в официальных матчах за саудовский клуб. После этого он отличился ещё трижды.

Теперь на счету Роналду 502 гола в национальных чемпионатах. Больше всего он забивал за мадридский "Реал".