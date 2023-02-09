В Китае заявили, что громкому расследованию о подрыве "Северных потоков" можно верить

Эксперты из Китая считают, что публикация американского журналиста Сеймура Херша, в которой сказано, что США организовали теракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" осенью 2022 года, заслуживает доверия. Об этом пишет газета Global Times.

"С учётом предыдущих действий США китайские эксперты полагают, что статья Херша заслуживает доверия", — отмечает издание.

Газета напомнила, что Херш зарекомендовал себя в качестве надёжного журналиста своими расследованиями преступлений американских военных во Вьетнаме и Ираке. В то же время китайские аналитики обеспокоились безопасностью Херша после публикации материала. При этом они считают, что в отсутствии лица, отвечающего за международные споры, установить факт диверсии с юридической точки зрения будет практически невозможно.