В Китае заявили, что громкому расследованию о подрыве "Северных потоков" можно верить
Global Times: В КНР назвали заслуживающим доверие расследование Херша о "Северных потоках"
Эксперты из Китая считают, что публикация американского журналиста Сеймура Херша, в которой сказано, что США организовали теракт на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" осенью 2022 года, заслуживает доверия. Об этом пишет газета Global Times.
"С учётом предыдущих действий США китайские эксперты полагают, что статья Херша заслуживает доверия", — отмечает издание.
Газета напомнила, что Херш зарекомендовал себя в качестве надёжного журналиста своими расследованиями преступлений американских военных во Вьетнаме и Ираке. В то же время китайские аналитики обеспокоились безопасностью Херша после публикации материала. При этом они считают, что в отсутствии лица, отвечающего за международные споры, установить факт диверсии с юридической точки зрения будет практически невозможно.
Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. При этом операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме поспешили опровергнуть эту информацию. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что "дело нечисто", поэтому Вашингтон избегает огласки расследования и не подпускает к нему Москву.
Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были подорваны в сентябре прошлого года. Российская разведка обнаружила в теракте западный след, но Вашингтон, Лондон и другие мировые столицы отрицали эти факты.
ТАСС / Zuma