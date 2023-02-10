Футбольный клуб "Хатайспор" снялся с чемпионата Турции после землетрясения

Футбольный клуб "Хатайспор" в связи с землетрясением не будет продолжать выступление в текущем розыгрыше чемпионата Турции. Вероятно, снимется с национального первенства и клуб "Газиантеп". Об этом сообщил глава Турецкой футбольной федерации (TFF) Мехмет Бююкекши.

"Хатайспор" отправил письмо сегодня. Клуб сообщил нам, что не будет играть свои матчи в этом сезоне. "Газиантеп" также хочет сняться с чемпионата. Мы планируем продолжить турнир с 17 командами, если права этих двух клубов останутся в силе", — сказал он.

После 21 тура "Хатайспор" набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны. "Газиантеп", имея в активе 25 очков после 22 матчей, располагается на десятой позиции в таблице.