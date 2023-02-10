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9 февраля, 21:22

Футбольный клуб "Хатайспор" снялся с чемпионата Турции после землетрясения

Футбольный клуб "Хатайспор" в связи с землетрясением не будет продолжать выступление в текущем розыгрыше чемпионата Турции. Вероятно, снимется с национального первенства и клуб "Газиантеп". Об этом сообщил глава Турецкой футбольной федерации (TFF) Мехмет Бююкекши.

"Хатайспор" отправил письмо сегодня. Клуб сообщил нам, что не будет играть свои матчи в этом сезоне. "Газиантеп" также хочет сняться с чемпионата. Мы планируем продолжить турнир с 17 командами, если права этих двух клубов останутся в силе", — сказал он.

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После 21 тура "Хатайспор" набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата страны. "Газиантеп", имея в активе 25 очков после 22 матчей, располагается на десятой позиции в таблице.

Ранее Лайф писал, что турецкий футболист Волкан Демирель в слезах попросил помочь пострадавшим от землетрясения. Во время прямого эфира на своей странице вратарь заплакал.

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Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции случилось мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. От разрушительной силы также пострадали жители Сирии. Толчки спровоцировали сдвиг литосферных плит на три метра. Число погибших при землетрясении в Турции превысило 17 тысяч.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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