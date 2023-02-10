Украинские военные будут учиться управлять подводными дронами в Бельгии
Глава Минобороны Бельгии Дедондер: Бойцы ВСУ прибыли учиться управлению подводными дронами
Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила о прибытии в страну украинских военных, которые будут обучаться управлению подводными дронами. Об этом она написала в "Твиттере".
"Сегодня мы принимаем в Бельгии украинских военных в рамках Миссии ЕС по оказанию военного содействия Украине. Они пройдут обучение по подводным системам, поставляемым Бельгией", — сообщила министр.
Ранее в Минобороны Бельгии анонсировали передачу Украине подводных беспилотников и мобильных лабораторий. По словам министра обороны королевства Людивин Дедондер, десять аппаратов компании ECA Robotics Belgium будут поставлены ВСУ до конца мая.