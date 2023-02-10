В Росстате перечислили регионы России с самыми дешёвыми услугами стоматологов

В российских регионах заметно отличаются цены на те или иные услуги стоматологов. В частности, в декабре 2022 года изготовление съёмного протеза стоило в среднем 16,1 тысячи рублей, а вот в феврале этот показатель несколько снизился — до 14 тысяч. С такой информацией Росстата ознакомилось издание "Абзац".

При этом выросли цены на изготовление коронки (с 5,7 тыс. до 6,4 тыс. рублей), лечение кариеса и установку пломбы (с 2,5 тыс. до 2,9 тыс. рублей) и удаление зуба под местным обезболиванием (с 1,4 тыс. до 1,6 тыс.).

Стоимость услуг стоматолога заметно разнится от региона к региону. Так, сделать съёмный протез дешевле всего в Ингушетии (в среднем 2,9 тыс. рублей) и Курской области (6,9 тыс.), а дороже всего — в Санкт-Петербурге (30,9 тыс.) и Сахалинской области (29,7 тыс.). Что касается изготовления коронки, то самые низкие цены на услугу в Ингушетии — около одной тысячи рублей. А в Сахалинской области она обойдётся уже почти в 16 тысяч рублей.

Выгоднее всего лечить кариес и устанавливать пломбу в Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Это будет стоить чуть более тысячи рублей. Самый высокий ценник на данные услуги в Москве и Мурманской области — свыше четырёх тысяч. Удалить зуб с анестезией в Ингушетии стоит 361 рубль, а в Москве за эту процедуру придётся выложить 3,1 тысячи рублей.