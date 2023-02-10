Число погибших после землетрясения в Турции превысило 17,6 тысячи

Число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 17 674. Ещё свыше 72 тысяч человек были ранены, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.

"На данный момент у нас 17 674 погибших, 72 879 раненых", — сказал он на брифинге в провинции Кахраманмараш.

Также Октай добавил, что за последние сутки из-под завалов живыми извлекли 121 человека. По его словам, сейчас этими работами продолжают заниматься более 29 тысяч спасателей. Кроме того, турецкий вице-президент подтвердил, что в пострадавшие провинции возобновлена подача газа и электричества, но в некоторых местах их нет из-за мер предосторожности.