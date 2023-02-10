Число погибших после землетрясения в Турции превысило 17,6 тысячи
Вице-президент Турции заявил, что число жертв землетрясения возросло до 17 674 человек
Число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 17 674. Ещё свыше 72 тысяч человек были ранены, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.
"На данный момент у нас 17 674 погибших, 72 879 раненых", — сказал он на брифинге в провинции Кахраманмараш.
Также Октай добавил, что за последние сутки из-под завалов живыми извлекли 121 человека. По его словам, сейчас этими работами продолжают заниматься более 29 тысяч спасателей. Кроме того, турецкий вице-президент подтвердил, что в пострадавшие провинции возобновлена подача газа и электричества, но в некоторых местах их нет из-за мер предосторожности.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции случилось мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. От разрушительной силы также пострадали жители Сирии. В САР, по последним данным, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч. Толчки спровоцировали сдвиг литосферных плит на три метра.
ТАСС / Максим Григорьев