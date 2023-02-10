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9 февраля, 22:56

Автор расследования по "Северным потокам" журналист Херш отказался выступать в Госдуме

Раскрывший причастность США ко взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" журналист Сеймур Херш отказался от предложения выступить в Госдуме РФ с докладом. По его словам, он не занимается политикой.

"Большое спасибо, но я занимаюсь историями, а не политикой", приводит слова Херша РИА "Новости".

При этом в комментарии ТАСС журналист не исключил, что может согласиться на подобное выступление в будущем.

Европа задумается над партнёрством с США после расследования Херша, убеждён историк

Европа задумается над партнёрством с США после расследования Херша, убеждён историк

Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что американские водолазы заложили взрывчатку под "Северные потоки", а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. При этом операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме поспешили опровергнуть эту информацию. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что "дело нечисто", поэтому Вашингтон избегает огласки расследования и не подпускает к нему Москву. Китайские эксперты, проанализировав материал, пришли к выводу, что ему можно доверять.

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Wikipedia / Institute for Policy Studies

Юлия Коновалова
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