Автор расследования по "Северным потокам" журналист Херш отказался выступать в Госдуме

Раскрывший причастность США ко взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" журналист Сеймур Херш отказался от предложения выступить в Госдуме РФ с докладом. По его словам, он не занимается политикой.

"Большое спасибо, но я занимаюсь историями, а не политикой", — приводит слова Херша РИА "Новости".