СМИ сообщили о зашкаливающих ценниках на продукты на Украине

В частности, цена лука только за последнюю неделю взлетела на 18%. Подорожание связано в том числе с ростом цен на сырьё, хранением и логистикой. Также роль играют перебои в электроснабжении: чтобы не останавливать производство на время отключений и обеспечить функционирование оборудования, предприятия вынуждены массово закупать и использовать генераторы, что отражается на цене продукции. Согласно расчётам издания, электроэнергия, вырабатываемая генераторами, до трёх раз дороже сетевой, а значит высокотехнологичные производства вынуждены задирать ценники на продукцию. Однако есть и продукты, которые дешевеют. Так, сейчас идёт настоящая распродажа капусты, моркови и свёклы.