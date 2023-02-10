СМИ сообщили о зашкаливающих ценниках на продукты на Украине
"Страна.ua": На Украине в очередной раз выросли цены на продукты
На Украине вновь подорожали продукты питания. По данным местных СМИ, цены уже выросли на молочные продукты, овощи и макаронные изделия.
"На Украине очередной виток цен на продукты питания. В магазинах уже подорожали молочные продукты, овощи, вермишель. На некоторые виды продукции ценники вообще зашкаливают", — отмечает украинское издание "Страна.ua".
В частности, цена лука только за последнюю неделю взлетела на 18%. Подорожание связано в том числе с ростом цен на сырьё, хранением и логистикой. Также роль играют перебои в электроснабжении: чтобы не останавливать производство на время отключений и обеспечить функционирование оборудования, предприятия вынуждены массово закупать и использовать генераторы, что отражается на цене продукции. Согласно расчётам издания, электроэнергия, вырабатываемая генераторами, до трёх раз дороже сетевой, а значит высокотехнологичные производства вынуждены задирать ценники на продукцию. Однако есть и продукты, которые дешевеют. Так, сейчас идёт настоящая распродажа капусты, моркови и свёклы.
Ранее Лайф писал, что на Украине стоимость борща по классической рецептуре за год увеличилась на 21,22%. Больше всего выросло в цене мясо — на 63,67%, а морковь и сметана подорожали на 26,48% и 30,52% соответственно. Зато упала стоимость капусты и свёклы, в среднем на 45%.
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