Литва передаст Украине почти четыре десятка зенитных орудий

Литва начала передачу Украине 36 зенитных орудий Bofors L70. Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

"Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины. И мы уже предоставляем 36 комплексов, которые могут успешно бороться с дронами", — сказал литовский министр на совместном брифинге с украинским коллегой Алексеем Резниковым, его слова приводит агентство УНИАН.

Резников, в свою очередь, уточнил, что обучать было решено не операторов зенитных орудий, а инструкторов, которые смогут тренировать личный состав ВСУ.