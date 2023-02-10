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9 февраля, 23:44

Литва передаст Украине почти четыре десятка зенитных орудий

Министр обороны Анушаускас: Литва направит Украине 36 зенитных орудий Bofors L70

Литва начала передачу Украине 36 зенитных орудий Bofors L70. Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

"Мы уже завершили обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины. И мы уже предоставляем 36 комплексов, которые могут успешно бороться с дронами", — сказал литовский министр на совместном брифинге с украинским коллегой Алексеем Резниковым, его слова приводит агентство УНИАН.

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Резников, в свою очередь, уточнил, что обучать было решено не операторов зенитных орудий, а инструкторов, которые смогут тренировать личный состав ВСУ.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал все государства Европы поступить с российскими послами по подобию прибалтийских стран — выслать дипломатов. Он обосновал это тем, что держать дипмиссии РФ там якобы нет смысла.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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