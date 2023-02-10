Американский самолёт-разведчик наблюдал за итогами взрыва "Северного потока"

В сентябре прошлого года после взрыва на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море в небе находился американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon, следивший за его итогами. Это следует из данных сервиса по отслеживанию полётов Flightradar24.

Первый взрыв на подводном трубопроводе возле острова Борнхольм произошёл в 02:03 по летнему европейскому времени. На ресурсе сохранился трек полёта самолёта P-8A Poseidon, появившегося в районе инцидента ровно через час после взрыва. Он прилетел из Атлантики и приблизился к острову. Следом воздушное судно заправилось над Польшей от самолёта-заправщика КС-135R, после чего вернулось к Борнхольму и примерно в 04:45 сделало полный круг точно над районом взрыва.