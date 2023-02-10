Американский самолёт-разведчик наблюдал за итогами взрыва "Северного потока"
Flightradar: Самолёт-разведчик США в сентябре следил за итогами взрыва "Северного потока"
В сентябре прошлого года после взрыва на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море в небе находился американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon, следивший за его итогами. Это следует из данных сервиса по отслеживанию полётов Flightradar24.
Первый взрыв на подводном трубопроводе возле острова Борнхольм произошёл в 02:03 по летнему европейскому времени. На ресурсе сохранился трек полёта самолёта P-8A Poseidon, появившегося в районе инцидента ровно через час после взрыва. Он прилетел из Атлантики и приблизился к острову. Следом воздушное судно заправилось над Польшей от самолёта-заправщика КС-135R, после чего вернулось к Борнхольму и примерно в 04:45 сделало полный круг точно над районом взрыва.
Как заявил военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, слова которого приводит РИА "Новости", этот трек подтверждает версию американского журналиста Сеймура Херша.
Ранее лауреат Пулитцеровской премии Херш заявил о причастности американских водолазов к диверсиям на "Северных потоках". Они заложили взрывчатку, а в действие её привели норвежцы в конце сентября 2022 года. Сама же операция тайно готовилась в США в течение девяти месяцев. В Пентагоне и Белом доме поспешили опровергнуть эту информацию. А замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что "дело нечисто", поэтому Вашингтон избегает огласки расследования и не подпускает к нему Москву. Китайские эксперты, проанализировав материал, пришли к выводу, что ему можно доверять.