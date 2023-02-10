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10 февраля, 01:02

Майка Пенса вызвали на допрос по делу Трампа

ABC: Бывший вице-президент США Пенс вызван на допрос по расследованию против Трампа

Экс-вице-президента Соединённых Штатов Майка Пенса вызвали к спецпрокурору, который занимается расследованиями в отношении бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Пенс был вызван к спецпрокурору, занимающемуся надзором за расследованиями против Трампа", — отмечает канал.

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По всей видимости, речь идёт о расследованиях, которые касаются возможной причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, а также законности хранения экс-главой Белого дома секретных документов в его частном имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Напомним, протестная акция, в ходе которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание по итогам президентских выборов, состоялась 6 января. В результате штурма здания погибло несколько человек. Позже спецкомитет Палаты представителей Конгресса США рекомендовал Минюсту страны предъявить уголовные обвинения Трампу. Лайф также сообщал, что летом прошлого года ФБР изъяло у экс-президента США 11 комплектов секретных документов.

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Wikipedia

Иван Косицын
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