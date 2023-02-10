Майка Пенса вызвали на допрос по делу Трампа

Экс-вице-президента Соединённых Штатов Майка Пенса вызвали к спецпрокурору, который занимается расследованиями в отношении бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Пенс был вызван к спецпрокурору, занимающемуся надзором за расследованиями против Трампа", — отмечает канал.

По всей видимости, речь идёт о расследованиях, которые касаются возможной причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, а также законности хранения экс-главой Белого дома секретных документов в его частном имении Мар-а-Лаго во Флориде.