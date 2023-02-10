Алвес признался, что имел сексуальную связь с девушкой, обвиняющей его в изнасиловании
Бывший футболист испанской "Барселоны" Дани Алвес признался, что имел половой акт с 23-летней девушкой, которая обвиняет его в изнасиловании. Об этом сообщает газета Marca.
По словам 39-летнего бразильца, всё произошедшее в туалете в VIP-зоне ночного клуба в ночь на 31 декабря случилось по обоюдному согласию и с его стороны не было акта насилия. Это уже четвёртый раз, когда Алвес меняет показания по делу.
Как сообщал Лайф, женщина, имя которой не разглашается, обвинила бразильца Дани Алвеса в сексуальных домогательствах в начале января этого года. Позже футболиста задержали. По словам жертвы, Алвес совершил над ней сексуальное насилие, а также нанёс побои в одном из ночных клубов Барселоны. Согласно местному законодательству, футболисту грозит до 12 лет лишения свободы. Спортсмен позднее признался, что примет любой исход дела. На фоне громкого скандала супруга Алвеса подала на развод, так как защитник "признал измену".
ТАСС / AP / Alberto Pezzali