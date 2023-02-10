Алвес признался, что имел сексуальную связь с девушкой, обвиняющей его в изнасиловании

Бывший футболист испанской "Барселоны" Дани Алвес признался, что имел половой акт с 23-летней девушкой, которая обвиняет его в изнасиловании. Об этом сообщает газета Marca.

По словам 39-летнего бразильца, всё произошедшее в туалете в VIP-зоне ночного клуба в ночь на 31 декабря случилось по обоюдному согласию и с его стороны не было акта насилия. Это уже четвёртый раз, когда Алвес меняет показания по делу.