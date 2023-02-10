Посол Антонов опроверг утверждения США о том, что РФ не борется с киберпреступностью

Заявления властей США о том, что Россия является прибежищем для киберпреступников, лживы и безответственны. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он прокомментировал введение Штатами совместно с Британией санкций против семи членов хакерской группировки Trickbot, которая, по версии американской стороны, якобы базируется на территории России.

"Утверждения же Минфина США о том, что Россия якобы является "тихой гаванью" для киберпреступников, лживы и безответственны. Всё это — неотъемлемый элемент развязанной против нас гибридной войны", — сказал дипломат, чьи слова приводятся в телеграм-канале российской дипмиссии.

Как указал Антонов, в прошлом году Россия подверглась беспрецедентным внешним кибератакам, отразив около 50 тысяч таких нападений. При этом большинство из них осуществлялось с территории США.

"Возникает справедливый вопрос: может быть, это Соединённые Штаты являются тем самым "пристанищем" для киберкриминала?" — добавил посол.