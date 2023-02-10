Посол Антонов опроверг утверждения США о том, что РФ не борется с киберпреступностью
Заявления властей США о том, что Россия является прибежищем для киберпреступников, лживы и безответственны. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он прокомментировал введение Штатами совместно с Британией санкций против семи членов хакерской группировки Trickbot, которая, по версии американской стороны, якобы базируется на территории России.
"Утверждения же Минфина США о том, что Россия якобы является "тихой гаванью" для киберпреступников, лживы и безответственны. Всё это — неотъемлемый элемент развязанной против нас гибридной войны", — сказал дипломат, чьи слова приводятся в телеграм-канале российской дипмиссии.
Как указал Антонов, в прошлом году Россия подверглась беспрецедентным внешним кибератакам, отразив около 50 тысяч таких нападений. При этом большинство из них осуществлялось с территории США.
"Возникает справедливый вопрос: может быть, это Соединённые Штаты являются тем самым "пристанищем" для киберкриминала?" — добавил посол.
По словам российского дипломата, новые санкции, которые США обосновали "борьбой с киберпреступностью", — "очередной пример огульных обвинений". Антонов заметил о складывающемся впечатлении, что у американского казначейства не осталось другой работы, кроме подведения под санкции россиян. Причём делается это топорно: никакой аргументации и доказательств, подчеркнул дипломат.
Ранее Лайф писал, что Минфин США исключил из своего санкционного списка российского певца Григория Лепса. Кроме того, американские рестрикции больше не действуют на криминальных авторитетов из республик бывшего СССР — Владислава Леонтьева и Игоря Шлыкова. Санкции против Лепса были введены ещё осенью 2013 года. Артист оказался в числе десяти физических и юридических лиц, которых американское правительство подозревало в связи с восточноевропейской мафиозной группировкой.
t.me / EmbUSA