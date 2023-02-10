Макрон исключил поставки истребителей Украине в ближайшие недели
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает поставки истребителей Киеву, однако сейчас у Украины другие приоритеты.
"Поставки истребителей не являются приоритетом. Это не то, что нужно сейчас украинской армии", — сказал он на брифинге по итогам саммита ЕС.
При этом Макрон отметил, что "абсолютно ничего не исключает", но истребители "ни при каких обстоятельствах не могут быть поставлены в ближайшие недели". Французский лидер добавил, что предпочитает помогать Киеву в других "приоритетах", например поставляя гаубицы Caesar.
Напомним, ранее в Киеве заявили, что на Мюнхенской конференции будут требовать у Запада поставки истребителей и ракет большей дальности. Правительство Великобритании заявило, что пока не приняло окончательного решения о передаче этой военной техники Украине, а один из британских министров, по данным СМИ, отреагировал на "хотелки" Киева довольно резко, сказав, что у Лондона "нет грёбаных самолётов".