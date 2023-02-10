Макрон исключил поставки истребителей Украине в ближайшие недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает поставки истребителей Киеву, однако сейчас у Украины другие приоритеты.

"Поставки истребителей не являются приоритетом. Это не то, что нужно сейчас украинской армии", — сказал он на брифинге по итогам саммита ЕС.