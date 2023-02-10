Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

Спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Новосибирске, где накануне произошёл взрыв газа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 04:18 мск спасатели МЧС России завершили разбор завалов после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в городе Новосибирске", — отметили в ведомстве.

В МЧС также добавили, что к ликвидации последствий происшествия было привлечено 358 человек и 68 единиц техники. По последним данным, число погибших при взрыве газа выросло до 13. Ещё девять человек пострадали.