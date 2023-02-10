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10 февраля, 02:45

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

<p>Спасатели работают на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/7216" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mchs_official</a></p>

Спасатели работают на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Обложка © t.me / mchs_official

Спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Новосибирске, где накануне произошёл взрыв газа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 04:18 мск спасатели МЧС России завершили разбор завалов после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в городе Новосибирске", — отметили в ведомстве.

В МЧС также добавили, что к ликвидации последствий происшествия было привлечено 358 человек и 68 единиц техники. По последним данным, число погибших при взрыве газа выросло до 13. Ещё девять человек пострадали.

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Напомним, рано утром 9 февраля в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной прогремел взрыв. В результате обрушилось два подъезда. Накануне трагедии люди жаловались на запах газа. Власти региона заверили, что данный дом восстанавливать не будут, а людей переселят. Момент взрыва газа в доме в Новосибирске попал на камеры видеонаблюдения.

Иван Косицын
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