Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирске
Спасатели работают на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Обложка © t.me / mchs_official
Спасатели завершили разбор завалов жилого дома в Новосибирске, где накануне произошёл взрыв газа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В 04:18 мск спасатели МЧС России завершили разбор завалов после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в городе Новосибирске", — отметили в ведомстве.
В МЧС также добавили, что к ликвидации последствий происшествия было привлечено 358 человек и 68 единиц техники. По последним данным, число погибших при взрыве газа выросло до 13. Ещё девять человек пострадали.
Напомним, рано утром 9 февраля в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной прогремел взрыв. В результате обрушилось два подъезда. Накануне трагедии люди жаловались на запах газа. Власти региона заверили, что данный дом восстанавливать не будут, а людей переселят. Момент взрыва газа в доме в Новосибирске попал на камеры видеонаблюдения.