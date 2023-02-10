Посол в Гааге назвал условия для сотрудничества России и Запада

Россия готова рассмотреть новые форматы сотрудничества с Западом, но на своих условиях. Об этом сообщил посол РФ в Нидерландах, постпред при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Он отметил, что возвращения к "бизнесу как обычно", к прежней схеме взаимоотношений Москвы и недружественных стран уже не будет.

"Однако Россия готова рассмотреть новые форматы сотрудничества на наших условиях, если и когда до этого "дозреют" западные столицы", — подчеркнул российский дипломат в интервью РИА "Новости".

Кроме того, говоря о взаимоотношениях с Нидерландами, Шульгин заметил, что эта страна по своей инициативе заморозила практически все остававшиеся открытыми направления двустороннего сотрудничества с Москвой.

"Связанному с Россией бизнесу пришлось свернуть или приостановить свою деятельность в нашей стране, не в последнюю очередь из-за давления официальной Гааги и развязанной в местных СМИ широкомасштабной антироссийской кампании. Фактически полностью прекращено сотрудничество в областях образования, культуры, науки", — заявил посол, добавив, что политические контакты также сведены к минимуму.