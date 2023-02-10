Маск спрогнозировал появление людей на Марсе в течение 10 лет

Люди смогут высадиться на поверхность Марса в течение ближайших десяти лет. Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск.

"Стоит признать, что я оптимист <...>, но полагаю, что через пять лет это возможно, а через десять лет — весьма вероятно", — написал Маск в "Твиттере".

Напомним, SpaceX разрабатывает корабль многоразового использования Starship, который предназначен для полётов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полёты с возвращением на Землю, но пока они проходили только в пределах земной атмосферы.