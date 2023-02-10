Маск спрогнозировал появление людей на Марсе в течение 10 лет
Люди смогут высадиться на поверхность Марса в течение ближайших десяти лет. Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск.
"Стоит признать, что я оптимист <...>, но полагаю, что через пять лет это возможно, а через десять лет — весьма вероятно", — написал Маск в "Твиттере".
Напомним, SpaceX разрабатывает корабль многоразового использования Starship, который предназначен для полётов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полёты с возвращением на Землю, но пока они проходили только в пределах земной атмосферы.
Ранее Лайф писал, что спутник NASA сфотографировал поверхность Марса, напоминающую морду медведя. Снимок сделали 12 декабря камерой высокого разрешения HiRISE на борту зонда MRO. Скорее всего, диаметр "морды медведя" достигает двух километров.