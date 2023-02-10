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10 февраля, 02:57

Наркоман напал на конгрессвумен в лифте, но её спас горячий кофе

Конгрессвумен Крейг отбилась от нападения в лифте с помощью горячего кофе

Член Палаты представителей Конгресса США Энджи Крейг (демократ от штата Миннесота) подверглась нападению в лифте собственного дома в Вашингтоне. Об этом пишет издание Daily Mail, ссылаясь на полицейский протокол.

Инцидент произошёл рано утром в четверг, 9 февраля. Неизвестный мужчина вошёл в один лифт с конгрессвумен и начал "беспорядочно отжиматься". После этого он ударил Крейг кулаком в подбородок и схватил её за шею. Политик смогла дать отпор нападавшему, вылив на него кружку горячего кофе.

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Злоумышленнику удалось сбежать до приезда полиции. Предположительно, он находился под действием наркотиков. Крейг отделалась несколькими синяками. Глава её штаба Ник Коу заявил об отсутствии связи между нападением и политической деятельностью Крейг.

Ранее Лайф писал, что в индийском городе Газиабад леопард пробрался в здание суда и напал на находившихся там людей. Животное удалось поймать лишь спустя четыре часа.

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Wikipedia / Lorie Shaull

Иван Косицын
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