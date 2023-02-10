Наркоман напал на конгрессвумен в лифте, но её спас горячий кофе

Член Палаты представителей Конгресса США Энджи Крейг (демократ от штата Миннесота) подверглась нападению в лифте собственного дома в Вашингтоне. Об этом пишет издание Daily Mail, ссылаясь на полицейский протокол.

Инцидент произошёл рано утром в четверг, 9 февраля. Неизвестный мужчина вошёл в один лифт с конгрессвумен и начал "беспорядочно отжиматься". После этого он ударил Крейг кулаком в подбородок и схватил её за шею. Политик смогла дать отпор нападавшему, вылив на него кружку горячего кофе.

Злоумышленнику удалось сбежать до приезда полиции. Предположительно, он находился под действием наркотиков. Крейг отделалась несколькими синяками. Глава её штаба Ник Коу заявил об отсутствии связи между нападением и политической деятельностью Крейг.