МЧС: Жертвами взрыва газа в Новосибирске стали 13 человек
В результате взрыва газа и обрушения двух подъездов пятиэтажного дома в Новосибирске погибло 13 человек. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
"Считаем, 13 погибших", — сказал он журналистам.
При этом Орлов добавил, что оснований, что будут найдены другие погибшие, нет.
Лайф напоминает, что взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске прогремел рано утром 9 февраля. В результате обрушилось два подъезда. Накануне трагедии люди жаловались на запах газа. Власти региона заверили, что данный дом восстанавливать не будут, а людей переселят. Момент взрыва газа в доме в Новосибирске попал на камеры видеонаблюдения. 10 февраля в области объявлен траур.