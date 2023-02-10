МЧС: Жертвами взрыва газа в Новосибирске стали 13 человек

В результате взрыва газа и обрушения двух подъездов пятиэтажного дома в Новосибирске погибло 13 человек. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

При этом Орлов добавил, что оснований, что будут найдены другие погибшие, нет.

Лайф напоминает, что взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске прогремел рано утром 9 февраля. В результате обрушилось два подъезда. Накануне трагедии люди жаловались на запах газа. Власти региона заверили, что данный дом восстанавливать не будут, а людей переселят. Момент взрыва газа в доме в Новосибирске попал на камеры видеонаблюдения. 10 февраля в области объявлен траур.