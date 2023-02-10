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10 февраля, 03:32

МЧС: Жертвами взрыва газа в Новосибирске стали 13 человек

В результате взрыва газа и обрушения двух подъездов пятиэтажного дома в Новосибирске погибло 13 человек. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

"Считаем, 13 погибших", — сказал он журналистам.

При этом Орлов добавил, что оснований, что будут найдены другие погибшие, нет.

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

Лайф напоминает, что взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске прогремел рано утром 9 февраля. В результате обрушилось два подъезда. Накануне трагедии люди жаловались на запах газа. Власти региона заверили, что данный дом восстанавливать не будут, а людей переселят. Момент взрыва газа в доме в Новосибирске попал на камеры видеонаблюдения. 10 февраля в области объявлен траур.

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ГУ МЧС по Новосибирской области

Артур Лапсаков
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