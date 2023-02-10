МИД РФ: Москва не верит заявлениям Киева о неиспользовании оружия для ударов вглубь России
Москва не верит заявлениям Киева о гарантиях не использовать западное оружие для ударов вглубь территории России. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев готов дать западным странам гарантии того, что их оружие не будет использовано для ударов вглубь российской территории. Доверия к таким заявлениям быть не может, поскольку украинские власти не раз демонстрировали свою лживость и недоговороспособность", — сказал Полищук в интервью РИА "Новости".
Напомним, ранее США решили передать Киеву запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB дальностью около 150 километров, которые могут достать до Крыма. При этом Вашингтон оставил на усмотрение украинских властей необходимость нанесения удара по полуострову. В Москве же подчеркнули, что Крым хорошо защищён от любой атаки.
VK / МИД России