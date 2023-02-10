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10 февраля, 05:16

Евросоюз усиливает работу по передаче замороженных российских активов Киеву

Евросоюз усиливает работу по использованию российских активов для поддержки Украины

В Евросоюзе заявили об активизации работы по передаче замороженных российских активов Киеву. Как следует из документа по итогам саммита стран ЕС в Брюсселе, деньги пойдут на восстановление инфраструктуры Украины.

"Евросоюз вместе с партнёрами усиливает работу по использованию замороженных активов России для поддержки восстановления Украины и для репараций в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", — сказано в документе.

Вместе с тем также указано, что лидеры стран – членов Европейского союза согласились на дальнейшее расширений ограничений в отношении России. Кроме того, они собираются бороться с вариантами обхода ранее введённых санкций.

США впервые передали Украине конфискованные активы российского бизнесмена

США впервые передали Украине конфискованные активы российского бизнесмена

Ранее стало известно, что Евросоюз потерял замороженные российские активы. Речь идёт об активах Центробанка России на сумму 258 миллиардов долларов.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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