Евросоюз усиливает работу по передаче замороженных российских активов Киеву

В Евросоюзе заявили об активизации работы по передаче замороженных российских активов Киеву. Как следует из документа по итогам саммита стран ЕС в Брюсселе, деньги пойдут на восстановление инфраструктуры Украины.

"Евросоюз вместе с партнёрами усиливает работу по использованию замороженных активов России для поддержки восстановления Украины и для репараций в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", — сказано в документе.

Вместе с тем также указано, что лидеры стран – членов Европейского союза согласились на дальнейшее расширений ограничений в отношении России. Кроме того, они собираются бороться с вариантами обхода ранее введённых санкций.